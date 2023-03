Cardeal brasileiro é nomeado como membro do Conselho de Cardeais

O cardeal Sérgio da Rocha esteve a frente do cargo de bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza entre os anos de 2001 e 2007

Com o fim do mandato do antigo Conselho de Cardeais (C9- composto por nove cardeais), o papa Francisco nomeou nesta terça-feira, 7,o grupo de clérigos que compõem o chamado C9. Dentre os nomeados está o arcebispo de Salvador, Sérgio da Rocha. Além de dom Sérgio, outros oito cardeais receberam a nomeação para compor o Conselho.

Os clérigos nomeados são Pietro Parolin, secretário de Estado; Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano; Fridolin Ambongo, arcebispo de Kinshasa; Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai; Seán Patrick O'Malley, arcebispo de Boston; Juan José Omella, arcebispo de Barcelona; Gérald Lacroix, arcebispo de Québec e Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo.

A próxima reunião do Conselho acontece no dia 24 de abril, na Casa Santa Marta, às 9 horas. O Conselho de Cardeais foi instituído em 28 de setembro de 2013, com o objetivo de auxiliar o governo da Igreja e estudar um projeto para revisar a Cúria Romana. O secretário da comissão é dom Marco Mellino.

Sérgio foi nomeado bispo-auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza em 13 de junho de 2001 pelo então pontífice João Paulo II, sendo esta sua primeira experiência com o episcopado. Ele ficou à frente do cargo até o ano de 2007, quando foi transferido para a Arquidiocese de Teresina, Piauí, para o assumir o cargo de arcebispo coadjutor.



