Cerca de 9 kg de skunk são apreendidos pela Receita Federal em Fortaleza

Cerca de 9 quilos (kg) de foram apreendidas pela Receita Federal nesta última terça-feira, 7, no Centro de Distribuição dos Correios de Fortaleza. Parte dos entorpecentes, conhecidos como "supermaconha", eram provenientes de Florianópolis, no Rio Grande do Sul, e tinham como destino Russas, no interior do Ceará.

A primeira apreensão aconteceu ainda pela manhã quando 4,3 kg da substância foram interceptadas pelos agentes. Pela tarde, outra encomenda com mais 4,5 kg do mesmo material foi localizada. A ação contou com o auxílio de um cachorro farejador, o Scooter e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados às autoridades policiais.

*Atualizado às 10h50

