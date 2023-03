Prioridade do Sindiônibus é adequar número de veículos à necessidade dos passageiros

O reajuste nos valores das tarifas nos ônibus urbanos de Fortaleza acontece com a missão de tirar o sistema de transporte coletivo do risco de colapso. É o que avalia Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Para o empresário, o sistema estava no limite e a prioridade agora é ajustar a frota à demanda dos passageiros.

“É ruim falar em aumento de preço, mas pior é não haver serviço – que é o que estava quase acontecendo”, afirma em entrevista à Rádio O POVO CBN na manhã desta quarta-feira, 8. “Ao longo dos últimos anos, a dificuldade foi aumentando, a frota foi envelhecendo. A gente estava tendo inclusive incapacidade de dar uma oferta adequada à demanda”, avalia

Ele explica que existe uma tarifa de equilíbrio, a partir de cálculos entre os custos de funcionamento do sistema e a quantidade de passageiros que utilizam os ônibus diariamente, que é de R$ 5,40. “Essa negociação se arrastava desde novembro, que é a previsão do nosso contrato para que a gente tenha a revisão anual de equilíbrio. O prefeito não queria aceitar aumento de passagem, mas ao mesmo tempo dizia que tinha restrições orçamentária para conseguir equilibrar o serviço com a outra via, que é o subsídio municipal”, expõe.

Segundo o presidente, o Sindiônibus ficará “em permanente negociação com a Prefeitura, porque não colocaram orçamento suficiente para equilibrar o serviço”. O prefeito José Sarto aponta que a Prefeitura arcará com subsídio de R$ 5 milhões mensais, retroativos a janeiro.

A Prefeitura já viabiliza o subsídio de R$ 30 milhões mensais e pretende ampliar para R$ 90 milhões ao ano. Para isso, um projeto de lei foi enviado para a Câmara Municipal.

Ainda assim, o sindicato avalia que já haverá avanços práticos: a redução da passagem estudantil, que vai para um terço da passagem, e melhorias no serviço. “Já começamos hoje uma readequação da oferta, hoje já colocamos emergencialmente 36 veículos nas linhas que estavam com problemas mais críticos”, afirma Barreira.

O sistema também promete a volta do funcionamento do ar-condicionado nos veículos. Segundo Barreira, "os equipamentos que estiverem sem necessidade de manutenção preventiva, (que demandarem) só limpeza” começam a ser religados nesta quinta-feira, 9.

“É um paliativo mais uma vez. A gente conseguiu manter funcionando. Vamos fazer o melhor possível com o que tem, mas não está seguro nem perfeito, muito menos à altura do que a gente já teve no passado”, continua Dimas sobre os novos valores das tarifas.



