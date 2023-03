Operação contra pornografia infantil: PF cumpre mandado em Fortaleza

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã dessa terça-feira, 7, uma operação contra pornografia infantil. A ação apura os crimes de armazenamento e disponibilização de arquivos ilícitos na internet.

Denominada operação "Quietus”, a ação investiga os crimes realizados no âmbito online. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, porém o suspeito ainda não foi identificado.

A investigação foi iniciada após denúncia realizada em 2022 pelo serviço “Disque 100”, o qual recebe denúncias sobre violação de direitos humanos e garante os direitos de grupos vulneráveis.

A informação apontava indícios de que um suspeito estaria adquirindo e disponibilizando arquivos de imagens e vídeos contendo pornografia infantil por meio de um aplicativo de mensagens, com difusão internacional.

Uma investigação foi feita na sede da empresa titular da linha telefônica utilizada na divulgação do material. De acordo com a Polícia Federal, a empresa não colaborou na identificação do usuário da linha telefônica e permaneceu em silêncio sobre a possível participação de funcionário nos crimes investigados.

A ação segue com a análise do material apreendido e busca identificar o suspeito, que poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de até dez anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido.

Segundo a PF, o nome da operação faz referência ao posicionamento da empresa da linha telefônica durante a investigação.



