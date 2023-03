Dia da Mulher: Instituto Povo do Mar promove programação em Fortaleza

Além de ações especiais no dia 8 de março, o Instituto ofertará serviços durante todo o mês

O Instituto Povo do Mar (Ipom) promoverá uma programação gratuita em Fortaleza em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Neste ano, o tema da ação é “Mulheres: respeito e equidade”.

Na quarta-feira, 8, o Instituto organizará um cinema ao ar livre, onde será exibido um documentário sobre a vida da artista mexicana Frida Kahlo, considerada um dos símbolos do movimento feminista. A sessão acontecerá na praça Dom Hélder Câmara.

Além da exibição do longa, a programação contará com uma exposição de autorretratos feitos pelas crianças assistidas pelo Ipom. A atividade é inspirada no trabalho da pintora mexicana.

O Instituto também realizará o sorteio de 100 kits de alimentos voltado às mulheres da comunidade que estiverem participando das ações.

A programação especial não ficará limitada apenas ao dia 8 de março. Durante todo o mês, o Instituto promoverá serviços especiais, palestras sobre pautas consideradas urgentes para as mulheres — como a temática do Feminismo Interseccional —, rodas de conversas e oficinas com mulheres referência nas áreas em que atuam.

Também serão promovidas ações de beleza e saúde, como serviços de corte de cabelo e de unhas gratuitos, com vagas limitadas.



De acordo com o Instituto, todos os colaboradores receberam uma formação de educação para Gentileza e Generosidade, com o objetivo de reforçar o respeito às mulheres.

O Instituto Povo do Mar realiza ações sociais, educativas e esportivas com crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón. O projeto foi criado em 2010 para ajudar a população da área e já atendeu mais de 500 jovens.

Serviço

Programação de Dia da Mulher - Instituto Povo do Mar

Data: Quarta-feira, 08/03/2023

Horário: Cinema ao ar livre - 18h; exposição de autorretratos - a partir das 17 horas

