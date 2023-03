Acusados de latrocínio contra dono de padaria são condenados a mais de 65 anos

Lucas Rosa Gonçalves de Sousa, o "guibu", e Caio Silva de Sousa foram condenados a 35 e 30 anos, respectivamente, por crime de latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou José Reginaldo Campos Pinheiro, de 62 anos, comerciante proprietário de uma padaria localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza, no dia 3 de janeiro de 2022. Eles foram presos em flagrante no mesmo dia.

Lucas foi acusado de roubar o aparelho celular do idoso. Já Caio Silva de Sousa entregou a motocicleta, capacete e mochila para que Lucas cometesse o latrocínio. Ainda uma terceira pessoa, identificada como Eduardo Eric Cavalcante, foi responsável por ocultar a arma de fogo. Além do crime que vitimou o proprietário da padaria, na mesma manhã Lucas executou outros quatro roubos nos bairros Maraponga, em Fortaleza.

Eduardo Eric teve a prisão relaxada para medidas cautelares. As prisões dos outros dois acusados foram mantidas. No entanto, Lucas fugiu da Delegacia de Capturas no dia 7 de janeiro. Conforme o documento da sentença obtido pelo O POVO, a investigação da Polícia Civil identificou que Caio emprestava a motocicleta de forma rotineira a Lucas para que ele praticasse roubos em troca de abatimento de dívida de drogas. Outro detalhe sobre o crime é que das outras quatro vitimas de roubo, no mesmo dia do latrocínio, uma delas é proprietária de um estabelecimento que fica a cinco minutos da padaria alvo do roubo.



As condenações de Lucas e Caio foram por latrocínio contra Reginaldo e por dois roubos majorados. As respectivas penas somam, no caso de Lucas, a 35 anos e cinco meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Além disso, há também pagamento de multa. Já Caio foi condenado a 30 anos, um mês e 28 dias, em regime fechado, e também há pagamento de multa. Eric foi condenado pelo porte ilegal de arma de fogo e a sentença dele foi de um ano de detenção com regime inicial aberto.