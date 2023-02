Vacina bivalente contra a Covid: mais de 69 mil idosos em Fortaleza estão aptos

Com 26.800 doses disponíveis, o município de Fortaleza deu início à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, na manhã desta segunda-feira, 27. Na Capital, 69.081 idosos acima de 70 anos já receberam, pelo menos, as duas primeiras doses dos imunizantes contra a Covid-19, o que viabiliza a vacinação com a dose bivalente.

Início da nova etapa de vacinação contou com a presença do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), que estiveram presentes no posto de saúde César Cals de Oliveira Filho, no bairro Pici, na Capital.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), é preciso, no mínimo, completar o esquema vacinal primário (D1 + D2) para que o imunizante bivalente possa ser aplicado, além de ter um intervalo mínimo de quatro meses desde a última imunização.

O secretário da Saúde de Fortaleza, João Borges, explicou que a vacinação será realizada em 117 postos, que estarão abertos de 7h30min às 18h3min. A primeira fase de vacinação contempla, ainda, a população imunossuprimida e pessoas acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência, assim como os trabalhadores destes locais. A meta, para este primeiro momento, é alcançar mais de 170 mil pessoas.

"A bivalente já vem com a variante ômicron contemplada. Ela não só protege contra o vírus original como também tem a sua eficácia contra a variante ômicron", explica Borges.

Sobre a situação dos acamados, o prefeito José Sarto destacou que todo o grupo já está cadastrado devido às outras etapas de vacinação, o que garante a aplicação do imunizante na casa dessas pessoas.

"Temos a metodologia de uma comunicação via WhatsApp. Entretanto, em caso de dúvida, podem demandar a Prefeitura pelo aplicativo Mais Saúde ou via WhatsApp", afirma Sarto.

Para aqueles que ainda não receberam as doses primárias dos imunizantes (D1 + D2), as vacinas seguem disponíveis nos postos da Capital. Até o último dia 23 de fevereiro, mais de 2,3 milhões de pessoas já haviam recebido as duas primeiras doses de imunizantes contra a Covid-19.

Vacina bivalente contra a Covid: doses do Ceará

A imunização no Estado teve início de forma simultânea nos 184 municípios, e serão cinco fases de vacinação. Segundo a secretária estadual da saúde Tânia Mara Coelho, o Ceará recebeu 259.200 doses dos imunizantes bivalentes, e somente para a primeira fase serão necessárias 729.480 doses.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), cada município cearense recebeu 15% da meta estipulada para esta primeira fase. Na próxima quarta-feira, 1º de março, mais de 20% da meta local será recebida por cada município. A entrega gradativa é realizada como uma forma de não sobrecarregar a capacidade de armazenamento dos municípios, e assim evitar o desperdício de doses.

Uma das primeiras imunizadas no Estado foi Sônia Maria, 71, que chegou cedo ao posto de saúde César Cals de Oliveira Filho, em Fortaleza. Ela conta que não quis perder tempo quando soube que a vacinação contra Covid-19 teria continuidade nesta segunda-feira.

"Um agente de saúde me avisou e me chamou. Eu amei receber a notícia, eu venho correndo quando fico sabendo que tem vacina disponível, faço tudo para me proteger dessa doença maldita", afirma.

Vacina bivalente contra a Covid: confira as fases da campanha

Fase 1: população imunossuprimida, idosos a partir de 70 anos de idade, fortalezenses acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e os trabalhadores destes locais

Fase 2: idosos de 60 a 69 anos

Fase 3: gestantes e puérperas

Fase 4: profissionais da saúde

Fase 5: pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade

