Família faz campanha para arrecadar dinheiro e trazer cearense em coma de volta a Fortaleza

Uma família criou uma campanha para arrecadar dinheiro e trazer Fernando Vidal, 46, de volta a Fortaleza. Ele estava em Manaus quando sofreu um infarto agudo miocárdio no dia 2 de fevereiro deste ano. Os familiares precisam de R$ 200 mil para custear um transporte aeromédico com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ana Ferreira, irmã da vítima, explica que o transporte aeromédico é a única forma de transportar Fernando com segurança. “Se colocar ele em uma aeronave, ele sofrer uma intercorrência lá em cima e não tiver o auxílio de um oxigênio ou de um aspirador para as secreções pode acontecer algo. Então, a gente precisa dessa estrutura para levá-lo com segurança [a Fortaleza]”, explica.

“A gente já fez vários orçamentos. Alguns até parcelam em quatro vezes, mas não temos condição financeira, ninguém tem um cartão de R$ 200 mil”, complementa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do Acidente, Fernando não aparentava ter nenhum problema de saúde e participava de um grupo de corrida. “Por isso a gente achava que ele não tinha nada. Ele, inclusive, fez uma corrida de várias horas na Lagoa da Pampulha. A gente jamais pensou que ele pudesse ter um comprometimento tão sério”, diz Ana.



Cinco dias após sofrer o infarto, a vítima passou por uma cirurgia que ocorreu com sucesso. Apesar disso, Fernando segue em estado de coma vegetativo. Ele tem uma filha de 24 anos de idade e um filho de 17.

Sobre o assunto Elmano e Sarto participam do início da vacinação bivalente contra Covid-19 no Ceará

Carro bate em poste, pega fogo e motorista foge no bairro Itaoca, em Fortaleza

Domingo tem folia educativa com bailinho infantil na Estação das Artes

Justiça manda prender homem que tentou matar ex-mulher após separação, em Fortaleza

Após Carnaval, mutirão recolhe lixo em área de desova de tartarugas na Praia do Futuro

Tags