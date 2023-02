Domingo tem folia educativa com bailinho infantil na Estação das Artes

Crianças puderam tirar as fantasias do guarda-roupa e participar da programação do já tradicional Domingo na Estação, com música, teatro, pintura e oficina de máscaras carnavalescas

Os festejos tradicionais do Ciclo Carnavalesco 2023 em Fortaleza já acabaram, mas a folia continua espalhada pela cidade. Na manhã deste domingo, 26, um bailinho infantil juntou a diversão do Carnaval com atividades educativas e de conscientização para a criançada no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro.

Os pequenos puderam tirar as fantasias do guarda-roupa e participar da programação do já tradicional Domingo na Estação, com música, teatro, pintura e oficina de máscaras carnavalescas na antiga estação ferroviária João Felipe.

As apresentações musicais da DJ MRS e da Banda Trakinas animaram os mini-foliões, que também puderam se deliciar na feirinha gastronômica e agroecológica do Mercado AlimentaCE até meio-dia.



FORTALEZA, CE, BRASIL,26.02.2023: Bailinho infantil de carnaval na estação das artes. (Foto: FÁBIO LIMA)



Antes da chuva de purpurina e confetes, o espetáculo “O Barquinho e o Seu Pescador” atraiu os olhares curiosos e mostrou que brincar o Carnaval é coisa que se aprende na infância, mas que cuidar do meio ambiente também precisa ser ensinado desde cedo.

Segundo o multiartista Evan Teixeira, criador e intérprete da apresentação, é fundamental levar a mensagem da preservação da natureza às crianças, e a peça faz isso de maneira lúdica com instrumentos musicais e manipulação de bonecos.

“Levo vários elementos cênicos para despertar outros lugares da imaginação e fazer com que essa informação não fique muito difícil de acessar, e sim que ela consiga entender essa questão tão complexa e tão cara para a sociedade de forma lúdica”, explica.

FORTALEZA, CE, BRASIL,26.02.2023: Bailinho infantil de carnaval na estação das artes. (Foto: FÁBIO LIMA)



Para o ator, diretor e músico, é necessário gerar uma consciência “e ir cuidando disso, criar um olhar para além da semana do meio ambiente, por exemplo”.

“A cada dia que passa a gente escuta e lê sobre poluição ambiental, seja nas florestas, nas ruas ou no mar. Você vê que tem várias praias no litoral cearense que estão impróprias para o banho por conta do lixo”, assinala.

A farmacêutica Malena Gadelha, 40, costuma circular pelos equipamentos públicos da Capital e aproveitou o domingo para levar a filha Clarice, 3, e a sobrinha Valentina, 8, para conhecerem a Estação.

A farmacêutica Malena Gadelha costuma circular pelos equipamentos públicos da Capital e levou a filha Clarice, 3, e a sobrinha Valentina, 8, para conhecerem a Estação das Artes (Foto: Karyne Lane / O POVO)



“A gente faz um movimento de sempre estar conhecendo todos os espaços e processos artísticos da cidade. Gostamos de ir ao Theatro José de Alencar, no Cine São Luiz, na Pinacoteca, no Museu da Imagem e do Som, viemos para o Carnaval no Passeio Público. Aqui era um lugar que a gente ainda não tinha conseguido vir, então aproveitamos para conhecer hoje”, conta.



Ter eventos gratuitos como esse pela cidade é um dos principais pontos destacados por Paula Jéssica, 32, que trabalha com marketing, e pelo representante comercial Adriel Patrício, 22. Os pais da pequena Alice, de 1 ano, acreditam que é importante haver essa programação nos espaços públicos para que seja acessível a todos.

“Já temos esse hábito de levar ela, até para ela socializar melhor, inclusive fomos para o Passeio Público também. A gente procura sempre pesquisar na internet onde vai ter atividade, teatro, biblioteca, o que for de arte e gratuito”, sublinha Paula.

Adriel e Paula, pais da pequena Alice, de 1 ano, acreditam que é importante haver essa programação nos espaços públicos para que seja acessível a todos (Foto: Karyne Lane / O POVO)



“Além de interagir mais e sair da rotina, a atividade cultural é muito importante pro desenvolvimento e crescimento da criança, e o fato de ser gratuito quebra muitas barreiras”, pontua Adriel.



