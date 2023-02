Carro bate em poste, pega fogo e motorista foge no bairro Itaoca, em Fortaleza

Um veículo de passeio bateu na base de um poste e depois pegou fogo na madrugada deste domingo, 26, em Fortaleza. O fato aconteceu na rua Dom Carloto Távora, no bairro Itaoca. O motorista fugiu do local logo após o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela vizinhança e apagou o incêndio antes que as chamas se alastrassem para as residências.

Não houve danos à rede elétrica e ninguém ficou ferido. De acordo com o tenente Francisco Nascimento, foram necessários cerca de um mil litros de água para debelar o fogo. O veículo, com placa de Mossoró (RN), ficou completamente destruído. "A perda foi total", reforçou o bombeiro. Outros quatro oficiais participaram da operação de combate às chamas, na qual foi utilizada uma viatura auto bomba tanque salvamento.

Com essa ocorrência, chega a 57 o número de veículos atingidos por incêndio no Ceará em 2023, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Em 2022, foram 419 registros deste tipo. O número é superior aos anos de 2021, 2020 e 2019, quando foram contabilizadas, respectivamente, 336, 396 e 412 ocorrências. Os dados são relativos a incidentes com todos os tipos de veículos: carros de passeio, caminhões, ônibus e motocicletas.

