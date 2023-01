CFO abre inscrições para turmas de oito modalidades esportivas

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, abriu o período de inscrição para seleção de 263 vagas em oito modalidades esportivas para jovens de 10 a 19 anos. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponibilizado pela CFO até o próximo dia 26 de janeiro.



Do total, 48 vagas são para turmas de basquete, 45 para boxe, 45 para karatê, 42 para futsal, 26 para voleibol, 24 para natação, 21 para vôlei de praia e 12 para badminton. Ao todo, 81 vagas são destinadas ao turno da manhã e 182 ao turno da tarde.

Para concorrer às vagas que contemplam turmas femininas e masculinas, os inscritos passarão por avaliação técnica, tática e física conduzida pelo treinador da modalidade de acordo com os requisitos estabelecidos no edital da seleção. Inscritos em natação devem ter entre 13 e 19 anos e saber nadar, enquanto candidatos para as demais modalidades devem ter entre 10 e 19.

Para a inscrição, candidatos devem disponibilizar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento e foto, comprovante de endereço, cópia do cartão Bolsa Família/Auxílio Brasil, caso tenha, autorização dos responsáveis e comprovante de matrícula escolar, para aqueles em idade escolar.

Os resultados serão divulgados no dia 10 de fevereiro, no site da instituição. Os alunos selecionados vão receber uniformes para a prática dos esportes escolhidos.

Serviço

Inscrições: 16 a 26 de janeiro, por meio do formulário da CFO

Documentação necessária: documento de identidade com foto ou certidão de nascimento e foto, comprovante de endereço atualizado, cópia do cartão Bolsa Família/Auxílio Brasil (para beneficiários), aceites e autorizações dos responsáveis e comprovante de matrícula escolar (para candidatos em idade escolar).



