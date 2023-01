Sine Municipal oferta 1.119 vagas para trabalho Fortaleza

O Sine Municipal de Fortaleza tem 1.119 vagas de emprego disponíveis para cargos como teleoperador, vendedor, estoquista e churrasqueiro, entre outros. Segundo o órgão, as vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Interessados podem consultar vagas pelo aplicativo Sine Fácil ou entrar em contato com o Sine através dos canais de atendimento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, pelo email [email protected], telefone (85) 3105-3712 ou pelo WhatsApp (85) 9.8513-4385, para informações sobre as posições disponíveis, contratações e benefícios.

O Sine também realiza atendimento presencial além de serviços como cadastro de seguro-desemprego e consultoria para elaboração de currículos em suas sedes nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira.

Empregadores podem entrar em contato com o Sine para oferta de vagas por meio do número de WhatsApp (85) 9 8970-3532, que não recebe ligações.

Principais vagas:

Teleoperador (404)

Repositor (40)

Vendedor (35)

Churrasqueiro (27)

Consultor de vendas (25)

Estoquista (20)

Cozinheiro (19)

Garçom (15)

Operador de caixa (11)

Marceneiro (10)

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: [email protected]

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Sedes do Sine Municipal

Avenida Bezerra de Menezes, 459, Otávio Bonfim

Avenida Jovita Feitosa, 1264, Parquelândia

Avenida Augusto dos Anjos, 2466, Siqueira

Avenida Santos Dumont, 2.500 - Loja 17, Aldeota

