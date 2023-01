Trânsito de Fortaleza aumenta 15% com a volta às aulas, projeta AMC

Volta às aulas em Fortaleza é sinônimo de congestionamento e lentidão no trânsito. Com o retorno dos alunos às escolas privadas, nesta semana, cresce o fluxo de veículos em circulação nas vias públicas da cidade. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o tráfego aumenta cerca de 15% em relação ao período de férias, exigindo mais paciência e prudência dos condutores e pedestres.

As áreas no entorno das escolas são pontos críticos nos chamados horários de pico, quando ocorre a entrada e saída dos alunos. É justamente no momento do embarque e desembarque que são registradas as infrações de trânsito mais recorrentes nesses locais, como desrespeito à faixa de pedestre e estacionamento em local proibido.

Para coibir as transgressões e alertar os pais sobre o cumprimento das regras de trânsito, a AMC realiza, até o fim de janeiro, uma série de ações educativas com foco na volta às aulas. Durante o período, agentes da autarquia farão abordagens a pedestres e motoristas em pontos estratégicos para estimular boas práticas de convivência urbana e responsabilidade no trânsito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gerente de educação para o trânsito da AMC, André Luis Barcelos, explica que as áreas com maior histórico de infrações, reclamações e congestionamento terão prioridade na ação. “A gente vai conversar e alertar os pais para que tenham um comportamento seguro. Chamar um pouco da responsabilidade de cada condutor”, assinalou.

Nesta segunda-feira, 16, as abordagens ocorreram na rua Senador Pompeu, no bairro José Bonifácio, nas imediações do Colégio Farias Brito. Na ocasião, os pais foram orientados quanto à importância do uso de itens de proteção para o transporte seguro dos filhos, tais como a cadeirinha, o assento de elevação e o bebê conforto (veja no fim da matéria as regras para cada um).

O não uso, além de um risco à integridade das crianças, também configura infração gravíssima, cuja punição é de sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. No transporte sobre duas rodas, André observa que o nível de restrições é ainda maior: “Nenhuma criança com menos de 10 anos pode ser conduzida em motocicletas. E tendo idade maior que essa, precisa usar capacete ajustável”.

No decorrer desta semana, a campanha da AMC visitará unidades de ensino nas ruas Padre Miguelinho, Tomás Acioli e na avenida Antônio Sales, regiões onde ficam localizados os maiores colégios privados da Capital. A partir da semana que vem, com o retorno das aulas na rede pública, os agentes vão centrar esforços nas áreas adjacentes a escolas municipais e estaduais.

Com o aumento do número de veículos circulando nas ruas, o gerente da AMC pontua que é natural os registros de congestionamento nos arredores de escolas ou em vias de acesso a elas, principalmente nos primeiros dias após o retorno dos alunos. Ele destaca, porém, que com a chegada do período chuvoso o quadro tende a ficar ainda mais crítico. “A chuva aumenta a exposição dos usuários a acidentes. É preciso ter um cuidado a mais”, realçou.

Para evitar sobressaltos no caminho até a escola e garantir a segurança dos filhos, André recomenda que os pais saiam um pouco mais cedo de casa. Outra orientação é escolher locais tranquilos para embarque e desembarque, ainda que seja um pouco distante do colégio.

Na hora de estacionar, ficar atento para não invadir fila dupla ou calçadas. O respeito à faixa de pedestres é outro ponto que também merece atenção. Obedecer as regras não só torna o trânsito mais fluido como livra os condutores de sofrerem multas, perderem pontos na habilitação ou de terem os veículos retidos.

Em Fortaleza, de acordo com números do Censo da Educação, há 340 mil estudantes matriculados em escolas privadas e 1,7 milhão na rede pública (estadual e municipal). A frota da Capital cearense passa de 1,2 milhão de veículos, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Equipamentos de segurança para transporte de crianças

Bebê conforto: do nascimento até 13 kg

Cadeirinha de segurança: de 1 a 4 anos (13 a 18 kg)

Assento de elevação: de 4 a 7 anos

Cinto de segurança: acima de 7 anos e meio

Sobre o assunto Chuva em Fortaleza: moradores apontam dificuldades em rua com obra inacabada

Policial militar é condenado por abandonar posto de serviço para consertar motocicleta

Hepatite B e C e Sífilis: ação realiza testes gratuitos em Fortaleza

Homem é baleado por PM à paisana durante tentativa de assalto na rodoviária de Fortaleza

Poço da Draga tem domingo com limpeza de praia; veja fotos

Tags