Conduta é tipificada no artigo 195, do Código Penal Militar

O policial militar Richardson Sérgio Gomes da Silva foi condenado a três meses de detenção após abandono de posto, na última terça-feira, 10. A medida foi determinada pela Vara de Auditoria Militar de Fortaleza.

O Código Penal Militar, por meio do artigo 195, determina detenção de três meses a um ano para casos de abandono, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará informou que a denúncia teria sido feita pelo Ministério Público Estadual (MPCE), no dia 20 de setembro de 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, a instituição pública informou que o 2º sargento "abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo." O réu foi preso em flagrante delito, no mesmo dia do fato.



Sobre o assunto Hepatite B e C e Sífilis: ação realiza testes gratuitos em Fortaleza

Fortaleza amanhece com chuvas; veja previsão do tempo

Homem é baleado por PM à paisana durante tentativa de assalto na rodoviária de Fortaleza

Tags