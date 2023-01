Homem é baleado por PM à paisana durante tentativa de assalto na rodoviária de Fortaleza

Um homem de 25 anos foi baleado por um policial militar à paisana durante uma tentativa de assalto no terminal rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, na tarde deste domingo, 15. O militar, que estava de folga, reagiu com tiros ao perceber a ação criminosa do suspeito, que também estava armado. Os dois iniciaram intensa troca de tiros e o assaltante acabou atingido enquanto tentava fugir do local em uma moto.

Com o disparo, o homem caiu da motocicleta em movimento ao lado do canteiro central de uma via pública nas imediações da rodoviária. Vídeos enviados ao O POVO mostram o suspeito no chão, ainda com capacete, cercado por dois policiais fardados, que foram ao local após chamado do colega à paisana. Em uma das gravações, o homem aparenta estar consciente e chega a gesticular para os agentes com uma das mãos ao ser indagado sobre algo.

Na Delegacia, os agentes identificaram que já havia um mandado de prisão em aberto contra o assaltante. O homem já respondia a pelo menos 19 procedimentos policiais por crimes como roubo, homicídio, lesão corporal, dano ao patrimônio público, organização criminosa e violência doméstica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A moto conduzida pelo suspeito estava sem placa e com queixa de roubo, sendo apreendida pelos policiais, juntamente com a arma utilizada no crime. O POVO pediu mais informações sobre a ocorrência à Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e aguarda o envio das informações.

Sobre o assunto Policiais apreendem armas e drogas neste domingo em Sobral

Bode invade comércio e furta pacote de salgadinhos: "saiu sem pagar"

Explosão em clube de tiro deixa 4 mortos e 1 ferido em Manaus

Queda de avião no Nepal: passageiro fazia transmissão ao vivo e filmou momento do acidente

Tags