Chuva em Fortaleza: moradores apontam dificuldades em rua com obra inacabada

Depois de um início de manhã com chuvas que chegaram a 42,2 milímetros (mm) em Fortaleza, moradores da rua Magnólia Melo, no Bom Jardim, viram a água acumular e chegar perto das portas das casas. A via, situada na comunidade do Marrocos, passa por obras desde o início de 2022.

Em dezembro, O POVO esteve no local: com só metade da via pavimentada, a rua tem acumulado lama e água parada, afetando a vida de quem mora na área.

Na manhã desta segunda-feira, 16, "a água não teve como descer, porque não tem aquelas bocas de lobo", expõe João Batista, liderança comunitária. "É aqui na rua e nas ruas vizinhas também. Os carros mal conseguem passar", relata.

"São só as primeiras chuvas do inverno e já está assim. A água quase chegando aqui na porta de casa, tem casas que a água entrou mesmo", continua. "Antes dessas obras não era assim, não", lamenta.

Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirma que "realiza obras de urbanização em 58 ruas da comunidade Marrocos, no bairro Bom Jardim". A rua Magnólia Melo está contemplada dentro do projeto de urbanização e "já conta com parte da rede coletora e da nova pavimentação em intertravado finalizadas".

A Seinf informa ainda que todo o projeto de urbanização da comunidade está com 68% de andamento e dentro do cronograma de obras, que tem previsão de entrega para setembro deste ano.

