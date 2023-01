Hepatite B e C e Sífilis: ação realiza testes gratuitos em Fortaleza

Testes gratuitos para Hepatite B e C e Sífilis e orientações para o público serão realizados, em Fortaleza, entre os dias 18 e 19 de janeiro em alusão ao Dia do Farmacêutico, celebrado no dia 20. As testagens serão feitas nas Unidades Parangaba e Via Corpvs do Centro Universitário Estácio de Sá.

Patrícia Quirino, coordenadora do curso de Farmácia da Estácio Ceará ressalta a importância da testagem. "Somente com a identificação da doença, é possível tratá-la, e quanto antes iniciar o tratamento, maior será a chance de recuperação."

A testagem é realizada de maneira gratuita, sigilosa e segura. Basta uma gota de sangue, em apenas 30 minutos é possível realizar os exames. Caso o resultado seja positivo, o paciente é orientado e encaminhado a fazer exames complementares para iniciar o tratamento.

A coordenadora também destaca que as IST’s podem ser prevenidas. “É importante que as pessoas tenham alguns cuidados básicos, como evitar o contato com sangue infectado, não partilhar objetos cortantes e perfurantes e usar preservativo nas relações sexuais”, explica.

A ação será realizada pelo curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio do Ceará e conta com o apoio da Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (ACEPHET).



Serviço - testes gratuitos de Hepatite B e C e Sífilis

Dia: Quarta, 18/01

Horário: Das 8 às 11 horas

Evento presencial no Campus Parangaba

Endereço: Av. Senador Fernandes Távora, 137 - Jóquei Clube

Dia: Quinta, 19/01

Horário: Das 8 às 11 horas

Evento presencial no Campus Via Corpvs

Endereço: R. Eliseu Uchôa Beco, 600 - Guararapes.

