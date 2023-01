Poço da Draga tem domingo com limpeza de praia; veja fotos

Nem a chuva que caiu desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 15, nem o tempo nublado que perdurou nas horas seguintes serviram de empecilho para as cerca de 120 pessoas que saíram de casa para ir à praia de Iracema, no trecho próximo à comunidade do Poço da Draga. O objetivo não era usufruir de momento de lazer, mas ajudar no recolhimento de cocos, bitucas de cigarro, garrafas e outros resíduos que frequentemente são jogados nas areias e no mar.

“Este momento é fruto da parceria entre a iniciativa privada, a comunidade local e o poder público. São três pilares que obtêm ações significativas e com continuidade”, resumiu André Comaru, fundador do Coletivo Nossa Iracema, um dos organizadores do evento.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 15.01.2023:Mutirão de limpeza da praia de Iracema. (Foto: FÁBIO LIMA)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A marca de refrigerante Sprite anunciou no ano passado a adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil para limpeza de praias e rios, com expectativa de recolher 1 tonelada de resíduos em cada ação, totalizando 24 toneladas ao final do projeto.

Alana Barros, coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola, estava presente na programação deste domingo. “Desempenhamos uma atividade industrial e obviamente ela gera impactos. No entanto, por termos um compromisso com a sociedade, nos questionamos sempre como podemos minimizá-los. E a resposta se dá por meio de ações e parcerias de conscientização ambiental como esta”, pontua.

A empresa terá mais quatro ações ao longo do ano e deve fechar parcerias para mais campanhas de ação de limpeza em outros locais. A Solar compra materiais recolhidos por associações e, a partir dos resíduos, produz embalagens. No ano passado, a pedido dessas associações, a empresa mudou a embalagem de PET verde para a transparente, o que aumenta em até 25% seu valor de mercado (se comparado às PETs com pigmentação verde) na cadeia de coleta e reciclagem, tornando-as mais circulares.

A geógrafa Gabriela Otero é coordenadora do projeto Blue Keepers, que integra a Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU Brasil. O objetivo do projeto (que atua em Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos) é engajar empresas, governos e sociedade pelo combate à poluição crônica do oceano por resíduos sólidos, notadamente plásticos. Ela destacou a mobilização ocorrida no domingo:

“O número de inscrições para essa ação em Fortaleza foi o dobro das vagas disponíveis. E mesmo em um domingo cedo e chuvoso, havia gente de várias faixas etárias, pronta para fazer um trabalho desgastante, que é recolher lixo na areia”, ressaltou.

A Blue Keepers pretende ainda, segundo a geógrafa, “entender os caminhos do lixo em Fortaleza”, e identificou um ponto entre o Meireles e Mucuripe que deve receber um monitoramento em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

Escultura de tartaruga feita de cocos é um lembrete sobre o lixo nos oceanos

A obra do artista plástico Carlos Careca, morador do Poço da Draga é uma tartaruga gigante desenhada no estilo das tatuagens maori. Feita de cocos recolhidos nas areias da Praia de Iracema, ela também leva garrafas e plásticos em suas linhas.

“Essa mudança brusca de materiais foi proposital. Serve para mostrar que a vida marinha está contaminada de plásticos jogados na praia”, explica.

A tartaruga - chamada de Clarinha, em homenagem à neta do artista - foi feita com 1.800 cocos e deve crescer ao longo do tempo. “Como moro aqui, estarei sempre por perto para falar com as pessoas. Queremos que elas tragam os cocos até aqui, depositem no desenho da tartaruga e façam um pedido especial”, ensina.

Experiente no trato com o lixo que infelizmente nunca deixou de vir do mar, Carlos lembra dos brinquedos que fazia na infância com os plásticos vindos de toda parte do mundo e que paravam nas areias da Praia de Iracema.

“Eu fazia os meus brinquedos do lixo, já que minha família era pobre e não tinha condição de me dar presentes de outro tipo. E hoje entreguei a escultura da tartaruga e batizei com o nome da minha neta porque ela tem um tanto de amor. Amor ao meio ambiente e à vida”, explicou.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 15.01.2023:Tartaruga feita de cocos pelo ambientalista, Carlos Careca. Mutirão de limpeza da praia de Iracema. (Foto: FABIO LIMA)



A tartaruga está montada na areia, atrás do Pavilhão Atlântico, no trecho de praia vizinho à obra do Aquário, no Poço da Draga.



Tags