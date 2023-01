Homem é preso por perseguir ex-namorada em Fortaleza

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira, 16 de janeiro, por perseguição, violação a domicílio e por descumprir medidas protetivas relativas à ex-namorada em Fortaleza.



O homem, que era investigado pela polícia, foi localizado no bairro Itaperi e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ele continuava a perseguir a vítima, sua ex-companheira, mesmo diante das medidas protetivas.

Ele também já tinha passagens por homicídio doloso, invasão a domicílio e porte ilegal de arma e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O homem segue à disposição da Justiça.

