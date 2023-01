Fortaleza amanhece com chuvas; veja previsão do tempo

A previsão do tempo para a manhã desta segunda-feira, 16, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado

A Capital cearense amanheceu com chuvas nesta segunda-feira, 16. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que foram registrados cerca de 9,4 milímetros (mm) entre as 7 horas desse domingo, 15, e as 7 horas de hoje.

O dado mostra que Fortaleza teve volume de chuva menor que mais de 30 municípios cearenses. O maior volume foi registrado em Crateús, com 91 mm entre as 7 horas de domingo e as 7 horas desta segunda, 16.

A previsão do tempo em Fortaleza para esta segunda-feira, 16, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada durante toda a manhã.

Nos períodos da tarde e da noite, a Funceme prevê céu parcialmente nublado na Capital, com mínima de 25° e máxima de 30°.

No último sábado, 14, os Profetas da Chuva se reuniram em Quixadá para a previsão da quadra chuvosa deste ano.

A maioria dos sábios no evento compartilhou um prognóstico de chuvas positivos para 2023: Ceará vai ter um inverno bom, com chuvas mais intensas a partir de março, um mês após o início da quadra chuvosa.

A quadra chuvosa do Ceará começa já no próximo mês de fevereiro, mas o prognóstico da Funceme ainda será divulgado.



Chove em 51 municípios do Ceará

Ao todo, choveu em 51 municípios* do Estado entre as 7 horas desse domingo, 15, e as 7 horas desta segunda-feira, 16. Os dados são da Funceme e foram atualizados às 7h40min. Veja os maiores índices:

Crateús - 91

Cariús - 59

Granjeiro - 56.2

Tamboril - 53

Ipueiras - 46

Aurora - 41.6

Martinópole - 39

Aquiraz - 35

Piquet Carneiro - 32

Iguatu - 31

