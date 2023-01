Élcio Batista decreta luto oficial por morte do ex-reitor da UFC, Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza em exercício, Élcio Batista, decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-reitor e professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele morreu aos 76 anos, na manhã desta sexta-feira, 13.

O velório será realizado neste sábado, 14, das 8 às 16 horas, no Salão Nobre da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2.853 – Benfica), em Fortaleza. A missa de corpo presente ocorrerá no mesmo local, a partir das 14h30min. O local do sepultamento será confirmado em breve pela família.

Roberto Cláudio Frota Bezerra era professor aposentado do departamento de Estatística e Matemática Aplicada da instituição. Ao longo do dia, diversos políticos cearenses lamentaram a perda do professor universitário.

Conheça a trajetória do ex-reitor da UFC Roberto Cláudio

Frota Bezerra iniciou sua trajetória profissional como professor de matemática em cursinhos.

Apesar de sua formação superior em Agronomia, não exerceu a profissão, mas se especializou em Estatística aos 22 anos e se tornou o primeiro no Ceará a dominar o assunto, sendo efetivado, posteriormente, como professor da Universidade Federal do Ceará na área de economia após prestar concurso.

Ainda na instituição, o docente também foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis (1983/1987) e pró-reitor de Planejamento (1987-1991). Exerceu também o cargo de assessor de Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Foi reitor da Universidade Federal do Ceará por dois mandatos, entre 1995 e 2003, onde também atuou no Conselheiro Nacional de Educação de 1999 a 2006.

Foi responsável pela criação, em 29 de dezembro de 1999, da Seara da Ciência, como órgão de divulgação científica ligado diretamente ao Gabinete do Reitor. Durante a gestão de Roberto Cláudio, a UFC adotou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de ingresso.

