Primeiro dia 13 do ano tem missas lotadas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Veja horário das missas no santuário localizado na avenida 13 de Maio

Fiéis vestidos de branco ocuparam todos os assentos do Santuário de Nossa Senhora de Fátima na manhã desta sexta-feira, primeiro dia 13 do ano, em Fortaleza. O dia é celebrado todos os meses pelos devotos porque carrega simbolismos ligados à história da santa. As missas serão celebradas também à tarde e à noite.

A assistente administrativa Janete Santos, 39, sempre tinha vontade de ir à igreja nos dias 13 de cada mês, mas não conseguia devido ao trabalho. Nesta sexta-feira, a devota conseguiu participar da missa por estar de licença maternidade. Janete aproveitou para levar o filho, João Lucas, de um mês, para a primeira missa no santuário.

“Agora que eu estou de licença e alcancei uma graça, vou vir o ano todinho, todo dia 13. A graça é dele [João Lucas], é meu milagre”, afirma. Quem também foi agradecer por uma graça alcançada foi Maurielio de Araújo Martins, 38.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fiel passou por uma cirurgia séria há sete anos e, desde então, fez uma promessa para assistir à missa todos os dias 13 até o fim da vida. “Quando eu não venho, quando tem algum imprevisto, eu assisto pela televisão”, conta. “A sensação é de felicidade de ter dado tudo certo, e eu estar aqui para agradecer.”

Os comerciantes do entorno da igreja que vendem produtos religiosos, como imagens de santos, terços, roupas e acessórios, também aproveitaram a movimentação para realizar vendas.

A vendedora Veralúcia Alves da Silva, 54, afirma que a quantidade de pessoas é a mesma em todo dia 13. “Não falta ninguém, é lotado direto. Estou aqui todo dia 13 há 15 anos”, relata.

Veralúcia conta que as missas mais lotadas sempre são à noite, a partir das 17 horas. O horário também é de pico no trânsito, o que pode engarrafar a avenida 13 de Maio, onde é localizado o santuário.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) afirmou que não terá operação especial no local, apenas agentes circulando em rotas. Na manhã desta sexta-feira, no entanto, o trânsito era tranquilo, com mais lentidão na frente da igreja.

Horários das missas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima (13/01):

Tarde: 12h, 14h, 15h30 e 17h

Noite: 18h30 e 20h

Também é possível assistir pela TV Ceará ou pela transmissão no Youtube da igreja



Endereço: Avenida 13 de Maio, 200 - Bairro de Fátima



Sobre o assunto Arco de Nossa Senhora de Fátima é reconhecido como patrimônio histórico material de Juazeiro do Norte

Devotos de Nossa Senhora de Fátima voltam a celebrar o 13 de maio na igreja

Tags