Evento celebra a vida e a obra do autor espírita Hermínio Corrêa de Miranda

Em celebração à obra do pesquisador espírita e escritor carioca Hermínio C. de Miranda, o Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda e o Memorial Bezerra de Menezes (Mebem) realizam um evento com objetivo de divulgar os mais de 40 livros, que têm como referência os trabalhos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.

A solenidade ocorre neste sábado, 14, no “Castelinho da Paz”, situado na Praça Luíza Távora, em Fortaleza.

No local, serão realizadas visitas guiadas à sala Hermínio C. de Miranda, onde é possível encontrar uma grande diversidade das produções literárias do autor, que vão desde pesquisas sobre a Ciência Materialista e a Doutrina Espírita, até estudos sobre o tempo, a regressão de memória, o autismo e as múltiplas personalidades.

O professor, curador do Mebem e coordenador do Canal Grupo de Estudos Hermínio C. de Miranda, Eduardo Lima, conta que, pelo fato de estar atrelado a diversas temáticas filosóficas e sociais, as obras do autor são de grande relevância para o entendimento do Espiritismo. “Isso fez dele um autor que penetrou em várias áreas do conhecimento e alcançou um público muito grande”, diz.

Além disso, o encontro contará ainda com uma palestra ministrada pela professora carioca Angela Delou, que conheceu pessoalmente Hermínio, bem como sessão de teatro, feira do livro, literatura de cordel, apresentações musicais e exposições de arte e pinturas.

“O objetivo da VI Semana Hermínio C. de Miranda é não só promover a obra do autor, como promover um conhecimento ecumênico de paz, de fraternidade, que nos leve de volta aos ensinamentos de Cristo, de amor, de perdão. Mas, por outro lado, é levar adiante a pesquisa, a ciência e a filosofia que busca entender o conhecimento humano como não materialista e o homem como tendo um espírito, como sendo um ser eterno”, explica o professor.

Programação da IV Semana Hermínio C. de Miranda



Dia 14/1 - A partir das 17 horas

- Visita guiada ao MEBEM

- Exposição de Pintura - miltonferreira.arte

- Exposição de Arte e Esculturas Têxteis Candida Petronilia

- Arte vale Vida

- Cordel

- Poesia e Exposição de Arte Washington Arrais

- Tarcísio Lima

- Mapa Histórico do Espiritismo em Fortaleza

- Feira do Livro

Serviço



IV Semana Hermínio C. de Miranda

Endereço: Praça Luiza Távora - Av. Santos Dumont - 1589

Data: Dia 14 de janeiro (sábado)

Horário: 17 horas

