Bairro São João do Tauape registra 3 assassinatos em cinco dias

Um homem ainda não identificado formalmente foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 3, na rua Ana Gonçalves, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. A vítima foi, pelo menos, a terceira pessoa assassinada na região desde a quarta-feira, 28.

Naquela data, um homem identificado como Eder da Silva, de 30 anos, foi morto, também a tiros, nas proximidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Lagamar. O crime levou à suspensão dos atendimentos na unidade naquela tarde.

Já na tarde dessa segunda-feira, 2, um homem de 24 anos foi morto a tiros na Rua do Canal, também na comunidade do Lagamar. Ele também não teve a identidade divulgada.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos crimes foi preso. As 7ª e 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam os casos.

Questionada sobre as ações de policiamento empregadas na região por conta dos crimes, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o São João do Tauape conta com policiamento, 24 horas por dia, por parte do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e pela Força Tática (FT) do 22º Batalhão Policial Militar (22º BPM).

"O bairro conta ainda com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que intensificam a segurança nos locais e horários de maior necessidade", disse a pasta.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa: (85) 3257-4807 (também é Whatsapp).



