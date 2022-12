Suspeito de roubar e matar mulher que trabalhava como motorista de aplicativo é preso em Fortaleza

O suspeito de latrocínio não teve o nome divulgado. Ele foi preso pela Polícia Civil no bairro Aerolândia, em Fortaleza

Um homem de 20 anos de nome não informado foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nessa quarta-feira, 28, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Ele é suspeito do latrocínio que vitimou uma motorista de aplicativo no dia 30 de novembro.

A vítima, Samira Albino Ribeiro, tinha 32 anos, levava uma passageira no momento que foi abordada por criminosos em um sinal de trânsito na avenida Raul Barbosa. Eles a renderam para roubar um aparelho celular e a vítima teria reagido a ação criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, após as diligências e oitivas relacionadas ao caso um homem foi identificado e o DHPP representou pela prisão do indivíduo. O judiciário concedeu o mandado de prisão temporária pelo crime de latrocínio e os policiais civis cumpriram o mandado.

São realizadas investigações com o intuito de identificar outras pessoas que atuaram no crime.

Samira era contadora, estudante de Direito e trabalhava com transporte por aplicativo para complementar a renda. A moça foi esfaqueada no tórax e dirigiu no intuito de chegar a um hospital, mas colidiu o veículo. Ela foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

