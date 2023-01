Arma apreendida pode ter sido usada em homicídio no São João do Tauape

Uma venezuelana de 34 anos foi presa, em flagrante, em posse de um revólver calibre 38 nessa terça-feira, 3, na comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape. A Polícia Civil investiga se a arma foi utilizada em um assassinato ocorrido também na terça-feira na rua Ana Gonçalves, também localizada no São João do Tauape.

Conforme o auto de prisão em flagrante (APF) de Jessica Del Valle Espinoza Valdez, a mulher foi presa após denúncias anônimas apontarem que a arma utilizada no assassinato de um homem ainda não identificado, instantes antes, estava escondida em uma sucata localizada na rua Frei Vidal. A ação foi realizada por militares da Força Tática (FT) do 22º Batalhão da Polícia Militar.

"Ao chegarem no lugar, (os PMs) encontraram uma mulher em um barraco, que aparentava estar muito nervosa", consta no APF. "Após conversa com os policiais, a mulher [...] teria permitido que os policiais entrassem na residência, onde encontraram um revólver calibre 38, marca Taurus, nº de série 0K353794, escondido em um balde com dois celulares".

Em depoimento, Jessica disse que um homem havia ordenado que ela guardasse os objetos. Ela não soube dizer quem seria esse homem. Jessica também não informou nada sobre o homicídio. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 4, Jessica teve a prisão substituída por medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar das 22 às 6 horas.

Na audiência, a defesa de Jessica alegou que a prisão foi ilegal, pois os policiais teriam entrado no local sem autorização judicial. A juíza Carla Susiany Alves de Moura, entretanto, rebateu o argumento afirmando, entre outros, que havia "fundadas" suspeitas de que no interior da sucata estava ocorrendo uma situação de flagrante delito.

Violência no São João do Tauape

Conforme O POVO já mostrou, o homicídio registrado na tarde dessa terça-feira, 3, na rua Ana Gonçalves, foi, pelo menos, o terceiro ocorrido no bairro desde a quarta-feira, 28. Naquele dia, Eder da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros nas proximidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Lagamar.

Já na tarde dessa segunda-feira, 2, um homem de 24 anos foi morto a tiros na Rua do Canal, também na comunidade do Lagamar. Ele também não teve a identidade divulgada.

