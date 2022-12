Primeira noite do Réveillon de Fortaleza reúne 400 mil pessoas no Aterro da Praia de Iracema

Cerca de 400 mil pessoas estiveram presente no Aterro da Praia de Iracema, durante a primeira noite do Réveillon de Fortaleza. Esse é o balanço parcial da gestão municipal, emitido na manhã deste sábado, 31. Para os dois dias do evento, que continua na noite de hoje, a Prefeitura estima a marca de mais de 1 milhão de visitantes.

Ainda na noite de sexta-feira, a cantora Luiza Sonza publicou em suas redes sociais registro da festa. A artista, que foi uma das atrações principais na primeira noite, anunciou que mais de 1 milhão de pessoas teriam comparecido ao show.

A informação, no entanto, foi refutada pela Prefeitura de Fortaleza. “A organização contabilizou por volta de 400 mil pessoas no primeiro dia de evento”, informou a assessoria do órgão.

Publicação foi feita na conta do Instagram de Luiza Sanza (Foto: Instagram/Reprodução)



No dia 30 de dezembro, a programação do Aterro contou com apresentações de Paulo José, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattan e Marcia Fellipe. No

São esperados cerca de 600 mil turistas na Cidade para curtir a virada.

Confira a programação do 2º dia do Réveillon de Fortaleza:

Waldonys / Camila Marieta - 18 horas

Felipe Amorim - 19h5min

Alcione - 20h10min

Alceu Valença - 21h35min

Alok - 23 horas

Nando Reis - 0h55min

Luan Santana - 2h20min

Mari Fernandez - 3h45min



