Queima de fogos no Réveillon de Fortaleza deve durar menos de 2 minutos

DJ Alok conduzirá o momento da virada com um show luminotécnico

As comemorações do Réveillon de Fortaleza 2023 têm início nesta sexta-feira, 30. Com dois dias de festa, esse será o primeiro Ano Novo da Capital em que será aplicada a lei que proíbe fogos de artifícios barulhentos.

Apesar de detalhes dos shows luminotécnico e pirotécnico mantidos como uma “surpresa”, o prefeito José Sarto adiantou que a queima de fogos durará menos de dois minutos.

A declaração foi realizada durante entrevista para a rádio O POVO CBN. O gestor relatou que presenciou uma simulação do momento da virada e que, segundo ele, será uma festa “muito bonita”.



“A queima de fogos não deve demorar e seguirá o protocolo legal, para não passar em branco. Não faz sentido queimar 17 minutos de fogos. Nós vamos fazer um momento muito curto, creio que por volta de um minuto ou um minuto e meio. E não terá som”, informou Sarto, em entrevista ao jornalista Jocélio Leal.

A Lei nº 11.140 de 2021 proíbe fogos barulhentos em eventos públicos e particulares. Os disparos dos fogos devem acontecer a partir do palco, bem como as luzes que compõem o espetáculo luminotécnico. Esse ano, o momento da virada será conduzido pelo DJ Alok, conhecido por utilizar lasers potentes em seus shows.

