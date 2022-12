Sarto diz que queima de fogos será breve em respeito a pessoas com hipersensibilidade

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, durante entrevista coletiva no primeio dia da festa de Reveillón 2023, nesta sexta-feira, 30, que fará algo "breve" no show pirotécnico da virada de ano na Capital. "Existem pessoas que têm hipersensibilidade, idosos, crianças, animais", argumenta o pedetista.

Sarto ainda pondera que a decisão foi tomada em concordância com a Lei Nº 11.140, de 2021, que proíbe fogos barulhentos em eventos públicos e particulares. "Amanhã teremos fogos, mas que serão feitos de acordo com o que eu sancionei". Em entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito estimou que a queima de fogos deve durar menos de dois minutos.

"Poderíamos voltar a fazer algo grande, com 17, 18 ou 20 minutos, mas, optamos por fazer 'uma breve demonstração'. Para dizer que uma vida nova está chegando, dentro dos padrões estabelecidos em Fortaleza.".

O ano de 2022 marca o primeiro em que a Lei é aplicada. Os disparos de fogos de artifício com ruído reduzido devem acontecer no palco, bem como as luzes que compõem o espetáculo luminotécnico. A virada de ano será comandada pelo DJ Alok, conhecido pelo uso de lasers durante os shows.

*Com informações de Mateus Moura*

