Sarto diz que melhorar a saúde em Fortaleza é "meta desafiadora"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta sexta-feira, 30, que a Prefeitura de Fortaleza trabalha em um projeto de realinhamento nos programas de saúde dos hospitais. Ele afirmou ainda que "a meta mesmo, que é desafiadora, é melhorar muito a saúde".

“Entregamos 23 creches, oito escolas de tempo integral, postos de saúde, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) infantil", listou o prefeito. "Nós temos aqui em Fortaleza 116 postos de saúde, então estamos readequando para facilitar e otimizar todo o potencial que a gente tem".

Sarto destacou a reestruturação do Gonzaguinha do José Walter, que teve capacidade ampliada em 185% - o número de leitos saltou de 54 para 154. A nova unidade, que prestará serviço de parto humanizado, demorou 22 meses para ficar pronta e foi entregue em julho deste ano.

“Fortaleza é a única capital do Nordeste que tem 10 hospitais. Salvador tem um e Recife tem um. Mesmo assim, nós fizemos agora o hospital do José Walter (Gonzaguinha do José Walter) completamente novo”.

Até o momento, além da inauguração do novo Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, e o início da requalificação do Gonzaguinha de Messejana, sete postos de saúde foram reformados. Também foi inaugurado um novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) infantil, quatro novas Salas de Apoio à Mulher que Amamenta, dois novos Bebê Clínica Odontológica e três novas bases descentralizadas do Samu.

