Sarto elogia Camilo por indicação no MEC: "Todo potencial do mundo para brilhar"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), avaliou como positiva a indicação do senador eleito Camilo Santana (PT) para comandar o Ministério da Educação (MEC) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista deve comandar a pasta ao lado da governadora Izolda Cela (sem partido), cotada para atuar como secretária Nacional de Educação Básica.

"Eu avalio que o senador Camilo tem todo o potencial do mundo para brilhar no ministério, até porque ele liderou um processo que pegou do ex-governador Cid com a ex-governadora Izolda Cela. Ele tem todas as ferramentas para se tornar um ministro excepcional, basta apenas repetir e replicar o que foi feito aqui no Ceará", afirmou Sarto, nesta quinta-feira, 22, durante coletiva da reunião de secretariado no Cuca Mondubim.

O pedetista integrou grupo adversário de Camilo nas eleições estaduais deste ano após apoiar a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Palácio da Abolição. O futuro ministro, no entanto, apoiou o governador eleito Elmano de Freitas (PT) e enfrentou a deputada estadual Érika Amorim (PDT) na disputa pelo Senado Federal. Além disso, ambos vivenciaram o auge da crise entre PT e PDT e o fim da aliança entre as siglas no Ceará.

O PDT também teve participação no setor durante o governo de Cid Gomes (PDT). A bandeira da educação como referência nacional continuou a ser levantada durante a gestão de Camilo e Izolda. A atual governadora era uma das principais cotadas para comandar o MEC, mas ficou com a secretaria da pasta após as articulações finais.

Sarto reuniu seu secretariado nesta quinta-feira para discutir balanços e resultados de políticas públicas da atual gestão durante o ano de 2022, cumprimento do plano de governo, além do acompanhamento de novos projetos.

