Sarto cita Lula e critica petistas por votação sobre Taxa do Lixo: "PT botou o povo pobre para pagar"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a criticar vereadores do PT por sua posição durante a aprovação de emendas sobre a Taxa do Lixo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Após a votação que aprovou a cobrança, vereadores que votaram contra o projeto saíram da sessão, o que impediu que as emendas que aumentariam a faixa da população isenta fossem votadas.

Durante as obras de urbanização do projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, o prefeito aumentou o tom contra a articulação promovida pela sua oposição no Legislativo. "O pobre não paga. Nem 1% do Pirambu. Só quem tem casa de alto padrão e de luxo é que vai pagar. Cuidado não, o Lula ganhou, quase não ganhou, pelos os erros que fizeram, e continuam e repetem e teimam em dizer a mesma coisa. O PT botou o povo pobre pra pagar, mas o dr Sarto não vai deixar", disse o pedetista, em resposta a uma liderança comunitária do Pirambu, identificado como José Maria Tabosa.

Veja o vídeo:

Parlamentares da oposição, o que inclui vereadores do PT, criticam a aplicação da taxa e a tentativa de acelerar a votação, inclusive com o regime de urgência sendo apresentado. Por meio de manobra, a oposição anunciou que levará o assunto à Justiça e se retirou em protesto. Recusou-se, assim, a votar as emendas negociadas na semana passada, que ampliariam as margem de isenção.

O prefeito chegou a enviar um novo projeto para estabelecer os parâmetros de isenção que haviam sido negociados. Uma sessão extraordinária da Câmara chegou a ser convocada, mas não houve quórum para a sua realização. "Lamento que 16 vereadores tenham se unido para derrubar as emendas que garantiam isenções à taxa do lixo para 70% das residências de Fortaleza, sobretudo para a população mais carente atendida por programas sociais", publicou Sarto nas redes sociais, logo após a votação do projeto na Câmara. Agora, o gestor já planeja reunir sua base tratar exclusivamente do assunto em janeiro de 2023.

Já membros do PDT na Câmara prometem levar o assunto à Justiça. Ao todo dez vereadores se reuniram para dar entrada no mandado de segurança, que deve ser analisado apenas no próximo mês em decorrência do recesso de final de ano. Os parlamentares que assinaram o pedido são Adriana Nossa Cara (Psol), Enfermeira Ana Paula (PDT), Carmelo Neto (PL), Danilo Lopes (Avante), Gabriel Aguiar (Psol), Guilherme Sampaio (PT), Inspetor Alberto (PL), Júlio Brizzi (PDT), Larissa Gaspar (PT) e Léo Couto (PSB).

Nesta quinta-feira, 22, Sarto voltou a defender a criação da Taxa do Lixo em Fortaleza e reforçou que a cobrança é uma imposição do Novo Marco do Saneamento. Ele afirmou que os municípios que não cobrarem o serviço de coleta de lixo no prazo, poderão enfrentar consequências legais, o que poderia resultar em demissão de pessoal e corte de investimentos.

Com informações da repórter Alexia Vieira

