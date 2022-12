Sarto diz trabalhar contra reajuste na tarifa de ônibus e por passe livre para estudantes

Anúncio foi feito via redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira, 29

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou estar trabalhando para que não haja reajuste no transporte público municipal em 2023. O anúncio foi feito via redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira, 29.



Na mesma publicação, o pedetista disse ter criado um grupo de trabalho na Prefeitura de Fortaleza para estudar a viabilidade da implantação da tarifa zero para estudantes, o chamado “passe livre”.

“Queremos reduzir as despesas das famílias, que têm de desembolsar diariamente esse custo para seus filhos irem para a escola, beneficiando também os universitários”, justificou o prefeito da capital cearense.



