Criança de 3 anos prende dedo em tampa de jarra e bombeiros são acionados

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma tampa de jarra que ficou presa no dedo de uma garota de três anos de idade, que brincava com o objeto. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 29, no bairro José Walter, em Fortaleza.

Segundo os profissionais, a garotinha foi corajosa e em poucos minutos conseguiram remover o objeto sem causar sequelas na criança. Os bombeiros utilizaram uma mini retifica para fazer pequenos cortes na tampa até soltá-la.

O trabalho teve que ser feito de maneira delicada por conta da instabilidade do material e de um inchaço causada pelo objeto que dificultava a circulação do sangue no dedo da garota, o que causava dores ao ser manuseada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA O VÍDEO:

O Corpo de Bombeiros lembra que é preciso tomar cuidado com brinquedos e objetos que as crianças brincam. Pais devem ficar de olho em peças soltas, pequenas e objetos com extremidades pontiagudas.



Sobre o assunto Integrantes de organização criminosa foragidos de SP são presos em Fortaleza

Réveillon 2023 em Fortaleza: O que esperar dos dois dias de evento

Estação do VLT inaugurada na Expedicionários será ligada com futuro ramal Aeroporto

Réveillon da Paz 2023 terá shows de Naldo José e Ana Clara Rocha e Italo Poeta

Réveillon de Fortaleza: Alok comanda virada de ano; veja horários dos shows

Tags