Integrantes de organização criminosa foragidos de SP são presos em Fortaleza

Dois foragidos da Justiça de São Paulo foram capturados em Fortaleza nessa quinta-feira, 29, durante a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Ceará (FT-Susp-CE).

A Polícia Federal (PF) aponta que ambos são integrantes de organização criminosa com atuação nacional e que um dos suspeitos responde por tráfico de drogas e outro por homicídio. Os nomes dos presos não foram divulgados pelo órgão.

Conforme a PF, a força tarefa tem apoio do Comando de Policiamento do Choque, que faz parte da Polícia Militar do Ceará e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

