O POVO conquista primeiro lugar em categoria fotográfica do Prêmio MPCE de Jornalismo

Fotógrafo Fábio Lima foi premiado com a foto de título: "Tem gente alugando criança para pedir esmolas em Fortaleza"

O fotógrafo Fábio Lima, do O POVO, conquistou o primeiro lugar na categoria Fotojornalismo do Prêmio MPCE de Jornalismo, que está em sua 4° edição. A cerimônia de premiação, realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), aconteceu na noite desta quinta-feira, 15.

A foto premiada traz o título “Tem gente alugando criança para pedir esmolas em Fortaleza” e mostra uma mulher sentada em uma rua da Capital com um garoto em seu colo. Personagens fotografados estão atrás de uma propaganda de comida, o que deixa imagem ainda mais reflexiva.

"A foto foi pra ilustrar uma matéria sobre denúncia que pessoas estariam alugando crianças para pedir nas ruas. Como era uma pauta que envolvia criança em situação de risco, o cuidado para não identificar as pessoas envolvidas é sempre redobrado", explica o fotógrafo.

Fotógrafo conquistou o primeiro lugar na premiação (Foto: Divulgação)



Fábio foi premiado em todas as edições da premiação, sendo essa a segunda vez que conquista o primeiro lugar na categoria. "Fico feliz por mais esse prêmio", dispara o profissional.

Confira a lista dos vencedores:

Categoria: Telejornalismo

1° Lugar: Aline de Oliveira Lima e equipe – TV Verdes Mares – “Ceará tem a segunda maior população de idosos do Nordeste”

2° Lugar: Isabelle Karine Leite Batista e equipe – TV Fortaleza – “Atuação do MPCE nas Eleições 2022”

3° Lugar: Mara Cristina Barbosa de Sousa e equipe – TV Ceará – “Dia do Voto”

Categoria: Radiojornalismo

1° Lugar: Iury Lima Oliveira Costa – Jangadeiro Band News – “Priorizar, fiscalizar, proteger: ações do Ministério Público do Ceará no combate ao uso irregular de dinheiro público para promoção de festas”

2° Lugar: Lucia Helena Arraes de Alencar Pierre – Rádio FM Universitária – “O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito”

3° Lugar: Roberta Rocha de Sousa Farias e Jocasta Pimentel Araújo – Rádio FM Dom Bosco – “Educar para a paz: o desafio de frear a violência escolar”

Categoria: Jornalismo Impresso/WEB

1° Lugar: Messias Vasconcelos Borges – Diário do Nordeste – “Maçãs podres: Quadrilhas formadas por policiais viram alvos das autoridades”

2° Lugar: Francisca Claudiana Pinho Mourato – Portal G1 CE – “Ceará tem 808 crianças e adolescentes vivendo em unidades de acolhimento”

3° Lugar: Jonas Daniel Valerio Viana – Portal GCMais – “Livre para Votar: o acompanhamento das denúncias de assédio eleitoral por parte do MP no Ceará”

Categoria: Fotojornalismo

1° Lugar: “Tem gente alugando criança para pedir esmolas em Fortaleza” – Fábio Procópio de Lima – Jornal O Povo

2° Lugar: “Denunciados” – Raimundo Nonato Duarte Rodrigues – Diário do Nordeste

3° Lugar: “Terra Prometida: destino incerto” – Fabiane de Paula Souza – Diário do Nordeste

