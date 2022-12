Atendimento do VetMóvel no Jangurussu termina nesta sexta, 16

Vai até esta sexta-feira, 16, o atendimento do VetMóvel no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O equipamento está na Oca de Saúde Comunitária do São Cristóvão no bairro desde terça-feira,13, onde estão sendo oferecidas consultas veterinárias, castrações, vacinação antirrábica e testes de triagem para leishmaniose. O equipamento é gerido pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Diariamente, são distribuídas 25 fichas para consultas veterinárias com vacinação, que acontecem de 8 às 12 horas e de 13 às 16 horas. Em cães e gatos, a vacina é aplicada a partir dos quatro meses em um intervalo de um ano.

A orientação é que o responsável pelo animal tenha em mãos o cartão de vacinação no ato da vacinação e, caso não possua, o documento é entregue no local. No caso das fêmeas, não é recomendado levá-las caso estejam no cio, lactantes ou prenhes.

Os testes de leishmaniose são feitos em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e para este serviço, são disponibilizadas 20 fichas diárias. Para que o atendimento seja realizado, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência com endereço em Fortaleza.

Os cães devem ser levados com guia e focinheira e os gatos em caixas adequadas para transporte. A ação com o VetMóvel faz parte da programação do projeto “Regional 9 em Ação”, da Secretaria Regional 9.

Serviço

VetMóvel no Jangurussu

Período: terça a sexta-feira (13 a 16/12)

Funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Local: Oca de Saúde Comunitária do São Cristóvão (Rua 315, São Cristóvão - Jangurussu)

Mais informações: (85) 3272-3356 ou (85) 3472-3005 - Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)



