Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para o projeto Meu Carrinho Empreendedor

O projeto é uma ação da prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

Está aberta a chamada pública para a seleção de churrasqueiros ambulantes que desejam participar da edição deste ano do Projeto Meu Carrinho Empreendedor. Os 40 empreendedores selecionados terão a oportunidade de receber capacitação técnica e gerencial de forma gratuita, carrinhos custeados e padronizados para a comercialização de churrasco.

O projeto é uma ação da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico.

Para efetuar a inscrição, precisa ter idade acima de 18 anos, ser hipossuficiente em renda, apresentar cópia de documento oficial com foto, inscrição no Cadastro Único ou declaração de isenção no imposto de renda e comprovante de residência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As inscrições estão abertas até o dia 4 de janeiro de 2023, às 10 horas da manhã, sendo realizadas na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor).

A quem interessar participar da chamada pública, basta procurar as orientações para inscrição na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no bairro Aldeota.

A Secretaria disponibiliza também o telefone 0800 4141 para esclarecimento de dúvidas. O processo é totalmente gratuito destinado a população de Fortaleza. Para mais informações, basta conferir o edital disponível no site da pasta.

Serviço

Inscrições para o Projeto Meu Carrinho Empreendedor - Churrasco

Período de inscrições: até 04 de janeiro de 2023 (10 horas)

Local: Central de Licitações de Fortaleza (Avenida Heráclito Graça, 750 - Centro)

Informações: (85) 3452-3477 (CLFor) ou pelo 0800 081 4141 (SDE)



Sobre o assunto Comércio irregular em Fortaleza: quase 6 mil medicamentos são apreendidos em feira

Shopping de Fortaleza faz bazar beneficente para ajudar instituição oncológica

Tags