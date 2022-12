Auxílio Brasil: 44,3% dos beneficiários em Fortaleza precisam ir aos postos de saúde

Em Fortaleza, 44,3% dos beneficiários do Auxílio Brasil precisam ir a um dos 116 postos de saúde para cumprir condicionalidades de saúde. Os requisitos devem ser cumpridos até dia 30 de dezembro, sob o risco de o benefício ser suspenso. Cerca de 341 mil pessoas realizam o acompanhamento de saúde em Fortaleza.

Dentre os requisitos obrigatórios estão a atualização da caderneta de vacinação das crianças, acompanhamento das mulheres em idade fértil e do pré-natal das gestantes. Devem comparecer aos postos de saúde as famílias com crianças menores de sete anos (seis anos, 11 meses e 29 dias), mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), gestantes e lactantes.



É necessário levar o cartão de acompanhamento (caso possua), Número de Identificação Social (NIS), caderneta de vacinação das crianças e o cartão das gestantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 116 postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e possuem equipes disponíveis para o serviço.