Prefeitura lança editais para Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em 2023

Três editais referentes ao Ciclo Carnavalesco de 2023 foram lançados pela Prefeitura de Fortaleza, nesSa quarta-feira, 7. Os interessados em participar da programação de Pré-Carnaval e Carnaval da Capital têm até o dia 21 de dezembro para se inscreverem.

As inscrições serão realizadas pela plataforma Mapa Cultural e pela sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor).

Editais

Desfile das Agremiações Carnavalescas na Avenida Domingos Olímpio de Fortaleza – 2023

As vagas são para blocos, cordões, maracatus, escolas de samba e afoxés que queiram desfilar na Domingos Olímpio durante o carnaval do próximo ano. 34 projetos serão selecionados para o edital.

Blocos de Rua Independentes do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza – 2023

As vagas são para blocos de rua independentes e 50 projetos serão contemplados. Os desfiles podem ter as apresentações divididas entre período do Pré-Carnaval e Carnaval.

Atrações Artísticas com Temáticas Especiais para Apresentações no Ciclo Carnavalesco Oficial de 2023

É destinado para artistas solo, bandas e DJs que pretendam participar da programação oficial promovida pela Prefeitura de Fortaleza. O artista contratado receberá por apresentação realizada.

Serviço

Edital de Concessão de Apoio Financeiro ao Desfile das Agremiações Carnavalescas na Avenida Domingos Olímpio de Fortaleza

Inscrições: até 17h de 21/12

Leia o Edital

Inscrição pelo Mapa Cultural

Edital de Concessão de Apoio Financeiro aos Blocos de Rua Independentes do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza – 2023

Inscrições: até 17h de 21/12

Leia o Edital

Inscrição pelo Mapa Cultural

Edital de Credenciamento de Atrações Artísticas com Temáticas Especiais para Apresentações no Ciclo Carnavalesco Oficial de 2023

Inscrições: até 17h de 21/12

Leia o Edital

Inscrição pelo Mapa Cultural