Incêndio é registrado em apartamento de prédio no Papicu

Um apartamento localizado no Edifício Helbor, na rua Pereira de Miranda, no Papicu, em Fortaleza, registrou um incêndio na noite desta quarta-feira, 7. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ocorrência não deixou vítimas. Órgão aponta que imóvel teve "praticamente perda total".

Conforme O POVO apurou, apartamento que sofreu o incêndio está situado no nono andar do prédio. Ninguém estava em casa no momento do ocorrido. Quando as chamas começaram a se alastrar, o alarme de incêndio tocou e os moradores da torre onde está o imóvel atingido desceram do prédio.

Bombeiros foram acionados e, além de debelar chamas, atuaram para resgatar moradores do edifício. Segundo CBMCE, também foram resgatados animais. Fogo foi controlado por volta das 20h50min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagem do apartamento após ser atingido pelas chamas (Foto: CBMCE)



De acordo com instituição, a suspeita é que o fogo tenha começado em um quarto do apartamento, pois é a parte que estava "mais quente". Apesar disso, até às 23 horas de hoje a causa do incêndio ainda não havia sido descoberta.

O apartamento ao lado do que sofreu o incêndio não teve danos, conforme análise dos bombeiros. Já o imóvel atingido pelo fogo teve "praticamente perda total".

Veja vídeo do momento:





Atualizada às 23h18min da quarta-feira,7

Tags