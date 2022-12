PRF é lesionado durante tentativa de latrocínio na Beira Mar

Um policial rodoviário federal aposentado foi lesionado durante uma roubo na Beira Mar, em Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 5 horas dessa quinta-feira, 8, enquanto a vítima, de 60 anos, caminhava.

Os criminosos fugiram com celular e outros pertences do agente em direção à comunidade do Saporé. Dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar nas proximidades.

O POVO apurou que o policial foi espancado. Ele levou chutes e socos e estava sangrando bastante. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial.

