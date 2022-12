Rede municipal Inicia processo de matrícula 2023 nesta segunda-feira, 05

No caso dos alunos veteranos, a Rede Municipal já realizou a confirmação das matrículas dos estudantes que permanecerão no próximo ano letivo

A Rede Municipal de Ensino realiza o processo de pré-matrícula para alunos novatos entre os dias 5 e 16 de dezembro. A primeira etapa da matrícula se aplica para alunos da pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo é feito com a utilização do Sistema de Pré-matrícula Virtual.

Por meio do sistema, os responsáveis realizarão o cadastro do aluno e escolherão até três opções de unidades escolares mais próximas da sua residência. Para as famílias que possuem dificuldades de acesso à internet, a Prefeitura continuará ofertando a opção da matrícula presencial em todas as unidades escolares da Rede Municipal.

A partir da pré-matrícula, também entre os dias 05 e 16 de dezembro, o responsável receberá o contato da gestão da escola para o agendamento do atendimento presencial, quando serão apresentados os documentos do aluno e efetivada a matrícula.



Documentação necessária

Cópia da certidão de nascimento e CPF

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)

Três fotos 3x4

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)

Comprovante de residência

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cartão de vacinação atualizado

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

É importante ressaltar que a ausência de algum documento não pode barrar a efetivação da matrícula. Caso o aluno não possua algum dos documentos solicitados, o responsável pode efetuar a matrícula e depois entregar a documentação.

Matrículas em creches



No caso de matrícula de crianças de 1 a 3 anos, o responsável não precisa preencher o cadastro virtual. A orientação é procurar o Centro de Educação Infantil ou creche mais próxima de sua residência para inscrição no Registro Único da Educação Infantil, com a seguinte documentação:

Carteira de Trabalho ou Declaração que comprove o trabalho do responsável;

Número de jovens e adultos na família;

Número de crianças na família;

Cópia do comprovante da renda mensal da família, para que seja calculado pelo sistema a renda per capta da família;

Cópia da Certidão de Nascimento;

Cópia do CPF da criança;

Comprovação caso a criança seja filha de adolescente;

Cópia do comprovante de endereço;

Declaração do tipo de residência: casa própria ou alugada;

Cópia do cartão de vacina com o Selo Passaporte da Saúde atualizado;

Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis;

Declaração do grau de parentesco do responsável;

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica realizada pelo professor do Atendimento Educacional Especializado, conforme disposto na Nota Técnica nº 04/2014-SECADI/MEC, para os alunos com deficiência;

Declaração da supervisora do Programa Cresça com seu Filho (caso a criança seja atendida);

Cópia do cartão Bolsa-família (Auxílio Brasil)

Cópia do cartão de outros programas sociais: Ex: BPC

Duas (2) fotos 3x4



Alunos com deficiência

Todos os anos, as matrículas da Educação Inclusiva acontecem de forma antecipada. O objetivo é identificar as necessidades educacionais específicas dos alunos e assegurar a organização dos recursos de acessibilidade na instituição de ensino.

Para o ano letivo de 2023, o período de matrículas antecipadas ocorreu entre 11 e 17 do último mês de novembro. Os pais que não buscaram a unidade escolar neste período, ainda podem efetuar a matrícula.

Os responsáveis pelos estudantes com deficiência que já possuem laudo deverão apresentá-lo na confirmação da matrícula. Para os alunos que não têm o documento será agendado pela escola um momento com o professor do Atendimento Educacional Especializado.

Alunos veteranos

A Rede Municipal já realizou a confirmação das matrículas dos estudantes que permanecerão em 2023.

Em contato com os responsáveis, cada unidade escolar atualizou o endereço, documentação e solicitou o cartão de vacina atualizado do aluno para confirmação da matrícula.