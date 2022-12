UFC realiza seminário onine sobre cultura de paz, educação e espiritualidade

O Grupo de Pesquisa Cultura de Paz, Juventudes e Docentes, da Faculdade de Educação (UFC/CNPQ), da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizará nos próximos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2022 o "X Seminário Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade". A iniciativa contará com palestras e oficinas sobre a temática, que serão realizadas de forma virtual pelo canal Faced em Ação, no YouTube.

O evento é gratuito, e os interessados em participar do seminário poderão se inscrever por meio de formulário online até o dia 6 de dezembro, a depender da disponibilidade de vagas. No ato da inscrição, os participantes poderão escolher as oficinas que desejam participar.

Para a professora titular da Faced-UFC e coordenadora do Grupo Cultura de Paz, Juventudes, Professores e Escola (UFC/CNPq), Kelma Matos, a Cultura de Paz tem como antítese a violência, e não a guerra, que é apenas um dos tipos de violência.

"É essencial dialogar, compreender e vivenciar a Cultura de Paz em todos os espaços sociais. Principalmente, nos dias atuais, em que tantas pessoas morrem com fome; há o medo de expressão, apesar de estarmos numa democracia, entre outros desafios que 'cheiram à barbárie'. Precisamos formar pessoas que escolham uma perspectiva de viver socialmente agindo guiadas por valores humanos", afirma a professora.

A abertura do evento está marcada para o dia 7 de dezembro, a partir das 8h30min, com a palestra do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal, sobre Cultura de Paz e valores humanos. A programação prosseguirá à tarde com oficinas de aromaterapia e autocuidado, reiki (prática espiritual que se baseia na crença da existência da energia vital universal "Ki", manipulável pela imposição de mãos), chás e ervas, roda de terapia comunitária e meditação do chakra do coração.

No segundo dia do evento, às 8h30min, ocorrerá o debate sobre Educação e Saúde Mental, com a presença dos psiquiatras Adalberto Barreto e Rino Bonvini. À tarde, serão realizadas as oficinas de comunicação para uma Cultura de Paz, reiki, saúde mental e empatia nas escolas, cristais e uma reunião literária com poesia.

O encerramento do evento ocorrerá na manhã do dia 9 de dezembro, com a atividade “Experiências de acolhimento em espaços públicos de educação”. Na ocasião, serão compartilhados relatos com a participação da diretora da Faculdade de Educação da UFC, professora Heulália Rafante, e as professoras Cristiane Moreira e Elciane do Nascimento, docentes da rede pública estadual de ensino do Ceará.



"Compreendemos que os conflitos sempre existirão, porém serão resolvidos com respeito na perspectiva da Cultura de Paz. Acreditamos ainda que só 'pode haver Cultura de Paz quando há Justiça Social' (Freire, 1986). O evento é online e gratuito. Aberto para a participação pública. Convido a todes para este evento, que no ano passado teve por volta de 800 participantes nacionais e internacionais", destaca Kelma.

