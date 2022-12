Fortaleza promove programação especial em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) promove, entre os dias 5 e 9 de dezembro, a VI Semana de Direitos Humanos, cujo tema central desta edição é “Democracia, Justiça e Direitos Humanos”.

Com vasta programação presencial e virtual, o evento busca ampliar e fomentar o debate sobre políticas públicas e fortalecer os caminhos para efetivá-las, em parceria entre a administração pública e sociedade civil.

A programação celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, estabelecido pela ONU, em alusão à promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948.

Na segunda-feira, 5, a partir das 9 horas, ocorrerá a abertura do evento com palestra da assessora Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Ceará, Zelma Madeira, e do advogado, Hélio Leitão.

No decorrer da semana, haverá webinários, oficinas, capacitação de servidores, rodas de conversas, apresentação de filmes, exposição de fotografias, palestras e debates sobre igualdade de gênero e racial, migração, cidadania e inclusão social. O encerramento ocorrerá com ações do Projeto Acolher, no bairro Jardim das Oliveiras.

As atividades reúnem várias coordenadorias e programas da SPS.

Participam as coordenadorias de Políticas de Direitos Humanos (COPDH), Especial de Políticas Públicas à Promoção da Igualdade Racial (Ceppir); Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência (Copid); Especial de Políticas Públicas para a Promoção LGBT; Centros de Inclusão Tecnológica e Social (Cits); e projeto Primeiro Passo.

Envolvem ainda, a Coordenadoria de Cidadania (Cocid); que engloba o Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravv) e o Caminhão do Cidadão.

Programação da VI Semana de Direitos Humanos

Dia 5/12 - Segunda-feira

10h - Abertura da Semana

Palestra Magna “Democracia, Justiça e Direitos Humanos” com a assessora Especial de Acolhimento aos Movimentos Socias do Ceará, Zelma Madeira, e do advogado, Hélio Leitão

Local: Auditório da SPS

Endereço: Rua Soriano Albuquerque, 230 – Joaquim Távora

14h – Webinário: Análise das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência

* Transmissão pelo Youtube da SPS

Dia 6/12 - Terça-feira

Formação temática para profissionais da SPS

– População em situação de rua

– Migrantes e refugiados

– População LGBT+

– Pessoa idosa e pessoa com deficiência

– Igualdade racial

13h30min – Oficina para jovens, com o projeto Mais papo, mais atitude e CRAVV

Local: Centro de Formação e Inclusão Socioprodutivo (Cefisp),

Endereço: Rua Valdetário Mota, 970 – Bairro Papicu,

14h – Apresentação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas

Local - Auditório da SPS)

14h - Café com mediação

Local: Centro Comunitário São Francisco

Endereço: Rua ilha do Bote, 367 – Conj. São Francisco - Bairro Quintino Cunha

Dia 7/12 - Quarta-feira

8h – Palestras volantes sobre promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Locais: Posto de saúde Célio Brasil – Rua: Henrique Firmeza, 82 – Cais do Porto

Posto de Saúde Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzon

Posto de Saúde Sandra Maria Faustino - Rua Josias Paula de Souza, s/n – Vicente Pinzon

Posto de Saúde Flávio Marcílio - Av. Abolição, 4180 – Mucuripe

Posto de Saúde Rigoberto Romero - Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000

14h – Cine debate, com exibição do filme “Pureza”

Local: Theatro José de Alencar

Exposição de fotografias do fotógrafo, Sérgio Carvalho, relacionadas ao trabalho análogo ao escravo

Local: Galeria Ramos Cotoco, próximo ao Teatro Morro do Ouro

Dia 8/12 - Quinta-feira

8h – Ação de Direitos Humanos

-Oficina de instrumentos, música e história dos povos tradicionais;

-Balcão da Cidadania e CITS – Orientação e emissão de registro civil;

-Oficinas de desenho e grafite, ações de saúde, feirinha do Empreendedorismo,

9h - Aula de coach dance

10h - Capoeira

Local: Cefisp

14h – Palestra virtual – O trabalho em rede e os impactos na saúde mental das vítimas de violência

* Transmissão pelo Youtube da SPS

17h – Roda de conversas sobre mulheres e direitos humanos

Local: Parque Dom Aloísio Lorscheider

Endereço: Avenida Bernardo Manuel, nº 1080, bairro Itaperi

Dia 9/12 – Sexta-feira



Projeto Acolher Bom Jardim

14h – Reunião ampliada do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos

Local: Sala do Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa do Ceará

