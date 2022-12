Fortaleza terá Dia "D" de atendimentos a Pessoa com Deficiência

O Sine Municipal de Fortaleza promoverá nesta quinta-feira, 1º, o Dia "D" de atendimento a Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados do INSS, onde serão ofertadas vagas de emprego, cursos e oficinas profissionalizantes. O evento é uma parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ação acontecerá no Sine Parquelândia nesta quinta-feira, das 8 horas às 12 horas, sendo realizada em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que se comemora em 3 de dezembro. Devem estar presentes no evento representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Nacional do Seguro Social.

O Dia "D" tem o intuito de incluir o público no mercado, oferecendo cursos pelo programa Fortaleza + Futuro e capacitações pelo Fortaleza Capacita. A quem interessar, basta comparecer à agência do Sine Municipal na Parquelândia, na avenida Jovita Feitosa, 1264.

Serviço

Dia "D" de atendimento a Pessoas Com Deficiência (PCD) e reabilitados do INSS



Data: Quinta-feira (01/12)

Horário: Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Sine Municipal Parquelândia (avenida Jovita Feitosa, 1264)

