Dezembro Vermelho: Fortaleza reforça ações de conscientização e combate ao HIV/Aids

O último mês do ano marca a mobilização nacional da luta contra o HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Nesta quinta-feira, 1º, a conscientização e combate ao vírus e à doença foram reforçados em Fortaleza. A abertura das ações ocorreu durante a manhã na Praça do Ferreira, com programação lúdica e educativa.

“Avançamos muito, e é possível viver bem tendo o HIV, mas a gente não pode esquecer que a Aids não acabou e mata todos os dias”, alerta Orleanda Gomes, coordenadora do Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) no Ceará. “Para mulheres, além de todos os estigmas e preconceitos, o HIV está muito relacionado à violência doméstica. São diversas vulnerabilidades, e é fundamental conscientizar e acolher de janeiro a janeiro.”

Segundo Marcos Paiva, coordenador da área técnica de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 8.400 pessoas vivem com o HIV e são atendidas nos equipamentos públicos de Fortaleza. “A Aids ainda não está controlada, a gente precisa trabalhar mais na prevenção. Os casos continuam crescendo em Fortaleza, e as pessoas mais atingidas são aquelas de 15 a 39 anos de idade”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população mais vulnerabilizada ainda são homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais, travestis e pessoas trabalhadoras do sexo. “A taxa de óbitos por Aids em Fortaleza ainda é alta. Em 2021, tivemos cerca de 180 mortes. Neste ano ainda não temos o dado consolidado, mas a tendência é que seja próximo a isso”, completa Paiva.

A autônoma Denise Aguiar, de 46 anos, passava pela Praça do Ferreira nesta manhã e se interessou em entender o que estava acontecendo nas tendas que distribuíam informações, preservativos e autotestes para o HIV.

“É uma ação bastante interessante. Deveria ter mais, em mais lugares e durante todo o ano. Hoje em dia está muito fácil testar e prevenir, mas as pessoas não procuram muito. Precisa chegar até a população”, opina ela.



Dezembro Vermelho: ações durante o mês

Durante a tarde desta quinta-feira, 1º, a SMS realiza um seminário no Museu da Fotografia sobre equidade na luta contra a Aids. O evento conta com a presença de autoridades do Município e de movimentos sociais ligados à causa. No espaço, também ocorre a exposição de fotos “Nossa Cidade é uma Fortaleza na Luta contra Aids”, que segue em cartaz até o domingo, 4.

Ao longo do mês, estão previstas ações educativas em diversos locais de atendimento e acolhimento para pessoas vivendo com HIV, como as policlínicas e os postos de saúde. Cinedebates, palestras, rodas de conversa, aconselhamentos pré e pós-testagem e entrega de preservativos estão na programação.

Outra iniciativa municipal é a ampliação da oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) a partir deste mês. Pacientes acompanhados pelo Serviço Ambulatorial Especializado (SAE) poderão retirar os medicamentos também no CTA/SAE Emanuel Gomes Pinto, no bairro Jacarecanga. Os antirretrovirais já eram ofertados em três policlínicas.

Dados oficiais sobre HIV/Aids no Ceará e em Fortaleza são informados por meio de boletins epidemiológicos publicados anualmente pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Conforme a pasta, “novo boletim será disponibilizado na primeira quinzena de dezembro”.

Dezembro Vermelho: onde buscar atendimento no Ceará

A rede pública de saúde do Ceará conta com 34 unidades que prestam o Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS e infectologia, distribuídas entre 19 municípios.

Fortaleza

Hospital São José

CTA Emanuel Gomes Pinto, no posto de saúde Carlos Ribeiro

Hospital Universitário Walter Cantídio

Hospital Geral de Fortaleza

Hospital Infantil Albert Sabin

Hospital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) de Messejana

Gonzaguinha do José Walter

Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami)

Serviço de Atenção Especializada (SAE) Christus

Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues (Jóquei Clube)

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho (Bonsucesso)

Policlínica João Pompeu Lopes Randal (Jangurussu)

Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele (Passaré)

Interior

CEMEAR (Iguatu)

Centro de Especialidades Médicas de Icó

Centro de Referência de Infectologia de Sobral

Hospital e Sanatório Penal Otávio Lobo (Itaitinga)

Hospital Municipal Dr João Elísio Holanda (Maracanaú)

Hospital Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde (Limoeiro do Norte)

Policlínica Municipal Edvar Ramirez (Cascavel)

Policlínica Dr. Francisco Pinheiro Alves (Itapipoca)

Policlínica Judite Chaves Saraiva (Limoeiro do Norte)

Policlínica Regional Senador Almir Pinto (Maracanaú)

Policlinica Dr. José Martins de Santiago (Russas)

Policlínica Municipal de São Gonçalo do Amarante

SAE de Aracati

SAE de Brejo Santo

SAE de Crateús

SAE do Crato

SAE de Caucaia

SAE de Juazeiro do Norte

SAE de Quixadá

SAE de Russas

SAE de Tauá



Sobre o assunto Motorista de aplicativo é morta a facadas durante roubo em Fortaleza

Fortaleza terá Dia "D" de atendimentos a Pessoa com Deficiência

Prefeitura firmará compromisso com Unicef que garante proteção a jovens do Jangurussu

Centros socioeducativos usam esporte para ensinar coletividade a adolescentes

Tags