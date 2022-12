"Era uma menina que corria atrás dos sonhos", diz colega de motorista morta em Fortaleza

Após a repercussão do caso de latrocínio (roubo seguido de morte) da contadora e motorista de aplicativo Samira Ribeiro, de 32 anos, na última quarta-feira, 30, motoristas de aplicativo relataram a insegurança na categoria e lamentaram a morte dela. Samira, que também era estudante de Direito, foi morta na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza.

Rafael Keylon Gomes da Silva, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo, relatou que a categoria ficou muito comovida com a situação, que muitas motoristas mulheres não rodaram hoje em razão do crime. Rafael, que também era amigo de Samira, diz que ela faltou a confraternização dos motoristas de aplicativo nessa quarta-feira, 30, pois ia trabalhar pelo app. "Era uma menina determinada, que corria atrás dos sonhos dela e cheia de planos", descreve.

O presidente da associação comentou que Samira havia indagado sobre a lei de idade veicular e estava preocupada de não rodar no próximo ano devido o ano de fabricação do carro. E ressaltou que ela costumava dirigir à noite e aos fins de semana.

A motorista Erika Janne é líder de um grupo de mulheres que dirigem por aplicativo e também lamentou a morte. "A gente se sente vulnerável. Pelo fato de ela ser mulher, eles agrediram ela com facadas. E como mulher a gente se sente insegura trabalhando em uma profissão que oferece vários e vários riscos, da insegurança, mas também do assédios que várias mulheres que são motoristas passam no dia a dia."



Motoristas de aplicativo se mobilizaram nesta quinta-feira, 1º, para acompanhar o cortejo fúnebre de Samira. O encontro foi marcado nas proximidades da Arena Castelão. O velório dela ocorrerá no Cemitério Jardim Metropolitano, e o sepultamento no mesmo local, às 16 horas.



Motorista de app é morta na avenida Raul Barbosa

Samira conduzia nessa quarta-feira, 30, seu veículo e levava uma passageira pela avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, quando foi surpreendida por dois criminosos, que exigiram o aparelho celular dela.

Diante da negativa da vítima, um deles desferiu golpes de faca contra a vítima. A motorista ainda dirigiu no intuito de pedir socorro em uma unidade de saúde, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com uma placa de trânsito.

Ela foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pelo 34º Distrito Policial e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime.

