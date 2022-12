Motorista de aplicativo é morta a facadas durante roubo em Fortaleza

Samira Albino Ribeiro, de 32 anos, foi morta a facadas durante um roubo na avenida Raul Barbosa, Aerolândia, em Fortaleza. O crime aconteceu no período da noite, na quarta-feira, 30. A motorista de aplicativo transitava na via levando passageiros quando foi vítima de dois criminosos que a renderam em busca do celular. Diante da negativa da vítima, um dos indivíduos a esfaqueou no tórax.

A vitima tentou dirigir até o hospital, mas perdeu o controle do carro e subiu o canteiro central na BR-116. O veículo colidiu com uma placa de sinalização. Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) realizou os primeiros socorros.

Samira foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era contadora, cursava Direito e trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso foi registrado no 34º Distrito Policial e será transferido ao Departamento de Homicídios e Proteção Social (SSPDS).