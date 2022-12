Prefeitura firmará compromisso com Unicef que garante proteção a jovens do Jangurussu

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em ação conjunta com a Prefeitura de Fortaleza assinam, compromisso para cooperação na iniciativa #AgendaCidadeUnicef, que visa a fortalecer políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes pelos próximos dois anos. Ação será neste dia 1º de dezembro, às 14 horas, no Cuca Jangurussu.

Entre as práticas que serão efetivadas a partir de amanhã, destacam-se aquelas voltadas à proteção básica do bairro Jangurussu e à integração de áreas da educação, saúde, assistência social, cultura e juventude.

Por meio da plataforma Busca Ativa Escolar, a evasão, sobretudo dos jovens que estavam fora das escolas desde a chegada da Covid-19 no Estado, será enfrentada.

Além disso, a atualização do calendário vacinal, prevenção de doenças do público de zero a cinco anos, implantação de uma rede de proteção integral na primeira infância e a geração de empregos formais, potencializando o rigor da Lei do Aprendiz, também são outras ações que serão realizadas.

Comparecem a solenidade o prefeito José Sarto (PDT), a embaixadora do Unicef Brasil, Thaynara OG, o coordenador do Semiárido brasileiro, Dennis Larsen, o chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar, o influenciador Leo Suricate, além de lideranças e adolescentes da região.

